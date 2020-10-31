شكرا لقرائتكم شاهد.. محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد في استاد الأهلى للاحتفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد لاعبو الأهلى المصابون فى ملعب السلام للاحتفال مع زملائهم بتسلم درع الدورى العام بعد انتهاء لقاء طلائع الجيش، والمقرر انطلاقه بعد قليل.

ويستعد ستاد الأهلى السلام لاحتفالية تسليم درع الدور رقم 42 اليوم، السبت، بتصميم جديد لواجهة الملعب احتفالا بيوم التتويج، وذلك عقب مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى ستقام فى الثامنة مساء اليوم بالجولة 34 من مسابقة الدورى الممتاز.

وستشهد مباراة اليوم تسليم درع الدورى للنادى الأهلى من أرض الملعب عقب حسم المسابقة رسميًا منذ أكثر من شهر، عقب نهاية المباراة حيث سيرفع النادى الأهلى درع الدورى رقم 42 فى تاريخه بجانب تسلم اللاعبين لميداليات المركز الأول.

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واستعد ستاد الأهلى لتلك الاحتفالية بخطة طوارئ لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالنادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره بعد موسم شاق بدأ فى 23 سبتمبر الماضي، ويسدل الستار عليه مساء اليوم.

وأعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تشكيل الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش فى ختام بطولة الدورى الممتاز، وجاءت تشكيلة الأهلى كالتالي:

حراسة المرمى : على لطفي

خط الدفاع : عربى بدر - أحمد فتحى - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخرى - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم: بادجى