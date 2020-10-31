شكرا لقرائتكم لامبارد: اليوم بدأت ملامح الفريق تظهر والأداء كان مثاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن حجم الاصابة التي تعرض لها الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش خلال فترة الاحماء قبل المباراة التي انتهت للبلوز بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال لامبارد خلال تصريحاته بعد المباراة: "لقد شعر ببعض الألم في عضلة الفخذ الخلفية خلال فترة الإحماء، لهذا لم يستطع لعب المباراة، أنه محبط سنقوم بفحص إصابته".

أضاف: "أنا سعيد لأن الأداء بدأ يتحسن ورأينا اليوم ملامح للفريق، لقد قدمنا عرض مميز في أخر مواجهتين والخروج بشباك نظيفة في مباراة اليوم كان شيء مثالي، وهذه خطوه مميزه للمضي قُدمًا."

وعن تألق المغربي حكيم زياش قال: " حكيم زياش اضافة هائلة للفريق، أعلم جودة حكيم زياش وما سيضيفه للفريق من أهداف وتمريرات لكن شخصيته مذهلة".

وعن الظهير بن تشيلويل: " لقد قدم أداء إيجابي للغاية، كلا الظهيرين قدموا عمل جيد سواء في الجانب الهجومي او الدفاعي."

بيرنلي ضد تشيلسي

وبدأ تشيلسي ضد بيرنلي بالتشكيل التالى:

Advertisements

حراسة المرمى: ميندى

خط الدفاع: جيمس ريس - زوما - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

خط الوسط: كانتى - ماونت – هافيرتز

خط الهجوم: حكيم زياش - أبراهام - تيمو فيرنر

وواصل حكيم زياش تألقه مع تشيلسي، حيث سجل هدفا فى فوز الفريق اللندنى يوم الأربعاء الماضى على كراسنودار الروسى فى دورى أبطال أوروبا.

وأصبح حكيم زياش أول لاعب يسجل في أول مباراتين له كأساسي مع تشيلسي في جميع البطولات منذ دييجو كوستا علم أسبانيا في أغسطس 2014.

بهذه النتيجة، يرفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة تقدم بها للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد بيرنلى عند نقطة وحيدة جاء بها في المركز العشرين و الأخير.