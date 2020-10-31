شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يشكر إدارة الجونة ويعلن انتهاء إعاراته وعودته للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المٌعار للجونة، عن انتهاء علاقته بنادى الجونة بنهاية الموسم الجارى.

وكتب المهاجم الشاب عبر صفحته على "فيس بوك" أن علاقته انتهت بالنادى الساحلى، وقال أحمد ريان: شكراً للكابتن خالد بشارة والكابتن نادر شوقى والكابتن حسام غالى والكابتن محمد الحصرى والكابتن رضا شحاتة ومجلس إدارة النادى واللاعبين وكل الناس اللى اشتعلت معاهم على مدار الموسمين الماضيين فى نادى الجونة وأتمنى للنادى التوفيق فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعود مهاجم الأهلى الشاب للقلعة الحمراء مرة أخرى للبت فى مصيره.

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وكان أحمد ياسر ريان قد تلقى عرضاً من نادى الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة، وعلم "الخليج 365" أن مسئولاً فى إدارة الدراويش تحدث مع اللاعب خلال الأيام الماضية وعرض عليه ارتداء قميص الدراويش فى الموسم المقبل غير أن اللاعب لم يحسم موقفه، خاصة أن أمامه عروضا أخرى من خارج وداخل مصر، كما أنه ينتظر موقف الأهلى النهائى من العودة له أم لا.

وقدم أحمد ياسر ريان موسماً رائعاً مع الجونة وظهر بشكل جيد للغاية جعله أحد أبرز هدافى الدورى وجعل كثيرون يُطالبون إدارة الأهلى بإعادة اللاعب فى الموسم المقبل ومازال مسئولو القلعة الحمراء يتباحثون فى موقف أحمد ياسر بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.