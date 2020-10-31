شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يرتدى شارة الكابتن فى آخر مبارياته مع المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتدى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون شارة قيادة فريقه فى مواجهة بيراميدز، التى جمعتهما اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2 / 2، وجاء ارتداء شارة قيادة ذئاب الجبل كنوع من تكريم اللاعب فى أخر مباراة له مع الفريق قبل الانتقال لصفوف الأهلى رسميًا.

كما تلقى طاهر تحية الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، خلال استبداله فى نهاية مواجهة بيراميدز، وحرص افراد الجهاز الفنى على توديع اللاعب.

وشهد الشوط الأول تألق طاهر محمد طاهر الذى مثل خطورة على مرمى بيراميدز بتمريراته الساحرة التى ساهمت فى وصول زملائه للمرمى بكل سهولة ويسر، حيث صنع هدف التقدم الذى أحرزه محمود السيد فى الدقيقة 11، ثم صنع الهدف الثانى الذى سجله كريم مصطفى فى الدقيقة 25، بعدها أحرز محمد فتحى هدف تقليص الفارق لبيراميدز من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 40.

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وفى الشوط الثانى، كثف بيراميدز الضغط على مرمى ذئاب الجبل وسط تراجع نسبى من الممقاولون والإكتفاء بالتأمين الدفاعى، وأدرك التعادل عمر العيونى فى الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل 54 هدفاً ودخل مرماه 33 هدفاً، فيما يصل المقاولون للنقطة 54 فى المركز الرابع بعد أن لعب 34 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 9 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 45 هدفاً واستقبلت شباكه 34 هدفاً.

وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.