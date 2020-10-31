شكرا لقرائتكم ستاد الأهلي يتزين بنجوم الأحمر قبل مباراة التتويج بلقب الدوري.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تزين ستاد الأهلى بصورة نجوم المارد الأحمر قبل المباراة التي تجمع بين الأهلى والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

يختتم فريق النادي الأهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي .

ويخوض الاهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.



