شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. باتشيكو يحدد الاثنين موعد المعسكر المغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرا مغلقاً مساء الاثنين القادم، بأحد الفنادق بالقاهرة ، وذلك عقب خوضه المران علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي قبل المباراة، يوم الثلاثاء علي استاد القاهرة، والذي يستضيف اللقاء أمام الرجاء، والمقرر له الأربعاء المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements