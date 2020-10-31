شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. حازم إمام يخضع لتدريبات خفيفة على هامش مران الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات خفيفة بالكرة علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.
واكتفي حازم إمام بهذه الفقرة بجانب بعض التدريبات في الجمانيزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له، للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا علما بأن الفريق فاز على بطل المغرب بهدف نظيف في مواجهة الذهاب والتي أقيمت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
واستانف الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير، ووجه بعض الرسائل خلال الجلسة، حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية.
وقال المدير الفني للاعبين: "أنتم رجالا وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة، الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب".
وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز علي تقديم افضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير.
وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد الرجاء.. حازم إمام يخضع لتدريبات خفيفة على هامش مران الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.