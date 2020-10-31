شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. حازم إمام يخضع لتدريبات خفيفة على هامش مران الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات خفيفة بالكرة علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق. واكتفي حازم إمام بهذه الفقرة بجانب بعض التدريبات في الجمانيزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له، للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا علما بأن الفريق فاز على بطل المغرب بهدف نظيف في مواجهة الذهاب والتي أقيمت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستانف الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

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وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير، ووجه بعض الرسائل خلال الجلسة، حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية.