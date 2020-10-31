شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. علاء مقلد يساند الأبيض في تدريبات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص علاء مقلد، وحمادة أنور عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وجاء تواجد مقلد وأنور من أجل مؤازرة الفريق، استعدادا للمواجهة القادمة أمام الرجاء المغربي. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا علما بأن الفريق فاز على بطل المغرب بهدف نظيف في مواجهة الذهاب والتي أقيمت بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستانف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير .

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