شكرا لقرائتكم عبدالظاهر السقا: أحمد فتحي نموذج يستحق التكريم ويضرب مثلا فى الاحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، إن أحمد فتحى يستحق التكريم والأهلى تعامل معه باحترافية شديدة ولعبه أساسى اليوم يعتبر تكريم لفتحى وهو يستحق التقدير والتكريم.

وأضاف فى تصريحات للأستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام: أحمد فتحى نموذج يحتذى به ويستحق التكريم وتعامل بكل احترافية بلعبه حتى اللحظة الأخيرة وهو كما أعرفه منذ 20عاما بنفس الجدية والأداء.

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تزين ستاد الأهلى بصورة نجوم المارد الأحمر قبل المباراة التى تجمع بين الأهلى والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصري.

يختتم فريق النادى الأهلى مشواره فى الدورى فى الثامنة من مساء اليوم،السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الأهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى .

ويخوض الأهلى مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بإراحة بعضهم أو للايقاف، فالأهلى يفقد جهود حمدى فتحى وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير فى مباراة بيراميدز الماضية بالدورى فيما حصل حمدى فتحى على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوى المدير الفنى إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوى وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفى وصالح جمعة وبادجى ووليد سليمان قوية فى المشاركة فى التشكيل الاسياسى للأحمر فى لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين فى مقدمتهم عربى بدر الذى سيتم الدفع به فى مركز الوسط.