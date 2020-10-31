شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. شاهد ابن طارق حامد يظهر للمرة الأولى في تدريبات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحب طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ، ابنه " آسر" ، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، وذلك لمشاهدة المران المقام حاليا بملعب النادي. وحرص لاعبو الزمالك علي التقاط الصور مع "آسر" الذي يعشق كرة القدم. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

اسر ابن طارق حامد

استانف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير .

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و حرص البرتغالي علي توجية بعض الرسائل خلال الجلسه حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية.

وقال المدير الفني للاعبين :"أنتم رجالا وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وتابع : "الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب".

وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز علي تقديم افضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير".

وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.