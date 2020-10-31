شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: مباراة اليوم قد تكون الأخيرة للسنغالى اليو بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق أن مباراة الفريق اليوم مع طلائع الجيش الختامية فى الدورى قد تكون الأخيرة للمهاجم السنغالى أليو بادجى مع الأهلى.

وأضاف فى تصريحات للأستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام: مباراة اليوم قد تكون الأخيرة للسنغالى اليو بادجى لأن موسيمانى مقتنع بلاعبى الكرة فقط وكون قناعات كثيرة وقد يكون كون قناعات عن بادجى الذى لم يتفوق معه حتى الآن واختار البديل سواء صلاح محسن أو مهاجم آخر محترف.

وأكد صلاح الدين: أنه اصطحب جميع اللاعبين فى احتفالية اليوم هو إنجاز كبير حتى المصابين واللاعبين الراحلين ويحسب للفريق الأحمر، مؤكدا أن الفريق يتقدم بخطوات ثابتة.

وتزين ستاد الأهلى بصورة نجوم المارد الأحمر قبل المباراة التى تجمع بين الأهلى والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصري.

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يختتم فريق النادى الأهلى مشواره فى الدورى فى الثامنة من مساء اليوم،السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الأهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى .

ويخوض الأهلى مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى بإراحة بعضهم أو للايقاف، فالأهلى يفقد جهود حمدى فتحى وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير فى مباراة بيراميدز الماضية بالدورى فيما حصل حمدى فتحى على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوى المدير الفنى إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوى وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفى وصالح جمعة وبادجى ووليد سليمان قوية فى المشاركة فى التشكيل الاسياسى للأحمر فى لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين فى مقدمتهم عربى بدر الذى سيتم الدفع به فى مركز الوسط.