نتيجة مباراة بيراميدز ضد المقاولون في الدوري المصري

جدة - عمرو شويل انهى فريقى بيراميدز والمقاولون العرب، الموسم الحالى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 / 2 افى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث دخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وشهد الشوط الأول تألق طاهر محمد طاهر الذى مثل خطورة على مرمى بيراميدز بتمريراته الساحرة التى ساهمت فى وصول زملائه للمرمى بكل سهولة ويسر، حيث صنع هدف التقدم الذى أحرزه محمود السيد فى الدقيقة 11، ثم صنع الهدف الثانى الذى سجله كريم مصطفى فى الدقيقة 25، بعدها أحرز محمد فتحى هدف تقليص الفارق لبيراميدز من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 40.

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وفى الشوط الثانى، كثف بيراميدز الضغط على مرمى ذئاب الجبل وسط تراجع نسبى من الممقاولون والإكتفاء بالتأمين الدفاعى، وأدرك التعادل عمر العيونى فى الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل 54 هدفاً ودخل مرماه 33 هدفاً، فيما يصل المقاولون للنقطة 54 فى المركز الرابع بعد أن لعب 34 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 9 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 45 هدفاً واستقبلت شباكه 34 هدفاً.