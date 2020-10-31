شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. الأبيض يخضع لمسحة كورونا الإثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يوم الاثنين المقبل، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كوفيد 19 "كورونا"، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربي. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا

واستانف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

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وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير، الذى وجه بها بعض الرسائل، حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية.

وقال المدير الفني للاعبين: "أنتم رجالا وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة، والحلم قريب وتحقيقه في أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب".

وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز علي تقديم افضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير".

وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.