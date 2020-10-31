شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. استبعاد مصطقفى محمد من التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي برنامجا خاصا لمصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب، أعقبها بعض التدريبات بالجيمانيزيوم. وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعب تحدث معه في بعض الأمور المعينة وتنفيذ البرنامج الخاص المطلوب منه اليوم فقط . ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. Advertisements

وحرص البرتغالي على توجيه بعض الرسائل خلال الجلسه حيث طالبهم بضرورة الاستمرار في العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية.

وقال المدير الفني للاعبين: "أنتم رجالا وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة، الحلم قريب وتحقيقه في أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب".

وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز علي تقديم افضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير.

وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.