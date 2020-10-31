شكرا لقرائتكم طه اسماعيل: موسيمانى موفق جدا مع الأهلى ومروان وحسين الشحات تألقوا معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه اسماعيل, نجم الأهلى السابق، إنه لا بد أن يتم تنظيم احتفالية فى المباراة الختامية فى الدورى لتتويج الفريق الفائز ومن كثرة فوز الأهلى بالدورى أصبحت عادة وفرحة تبدو صغيرة إلا أنها فى الحقيقة إنجاز كبير.

وأضاف فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى ختام الدورى العام: موسيمانى مدرب كبير وأعاد الأهلى إلى الأسلوب والطريقة الجيدة فى التمريرات ويحسب له الانجاز الكبير فى تغير أسلوب وطريقة اللعب.

وواصل: مستوى أيمن أشرف ثابت وأحمد فتحى لعب من قبل فى مركز المدافع ويجيد كل مقومات المركز ولديه إمكانية، مؤكدا أن اليو بادجى لم يكن على المستوي المطلوب مع موسيمانى ولكن مروان محسن تفوق وزاد مع المدرب الأفريقي ونفس الحال بالنسبة لحسين الشحات، ويحسب لموسيمانى انصهاره واندماجه مع اللاعبين.

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تزين ستاد الأهلى بصورة نجوم المارد الأحمر قبل المباراة التي تجمع بين الأهلى والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

يختتم فريق النادي الأهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي .

ويخوض الاهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.