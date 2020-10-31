شكرا لقرائتكم تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمباراة الاهلي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم بإستاد الاهلي في السلام في ختام بطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال.
فيما يضم ، تشكيل الأهلي ، كلاً من : حراسة المرمى : علي لطفي
خط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد
خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا
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