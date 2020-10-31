الزمالك ضد الرجاء.. جلسة بين باتشيكو ومحمود عبد العزيز

جدة - عمرو شويل عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق، على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ونقل باتشيكو سعادته لزيزو على تعافيه من الإصابة والتواجد مع زملائه بالتدريبات، كما تحدث معه في بعض الأمور المعينة لتطبيقها الفترة المقبلة بمواصلة العمل بقوة.

واستانف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة ، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.