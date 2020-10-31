شكرا لقرائتكم خبر عن اّسر طارق حامد في مران الزمالك وتأهيل علاء والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اصطحب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نجله " آسر" ، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، وذلك لمشاهدة المران اليوم بملعب النادي، وحرص لاعبو الزمالك علي التقاط الصور مع "آسر" الذي يعشق كرة القدم .



اسر طارق حامد

Advertisements

فيما خاض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حصة تأهيلية وذلك علي هامش المران وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بالاتفاق مع الجهاز الطبي، فقرة تأهيلية لعلاء بالجمانيزيوم ، يؤديها من أجل وصوله إلي الجاهزية الكاملة استعدادا للفترة المقبلة.

كما واصل محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها بلقاء الإسماعيلي الاخير بالدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجا خاصا للونش من اجل تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يتم بشكل دوري خضوعه لفحوصات وأشعه للاطمئنان علي حالته، والتي تحسنت كثيرًا حاليا.