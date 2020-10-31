شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يلتقط صور تذكارية مع ذوى الاحتياجات الخاصة - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي علي التقاط صورا تذكارية من عدد من المشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة.وستشهد مباراة اليوم بين الأهلي والطلائع تسليم درع الدوري للنادي الأهلي من أرض الملعب عقب حسم المسابقة رسميًا منذ أكثر من شهر، عقب نهاية المباراة حيث سيرفع النادي الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه بجانب تسلم اللاعبين لميداليات المركز الأول.



موسيمانى



موسيمانى



موسيمانى

واستعد ستاد الأهلي لتلك الاحتفالية بخطة طوارئ لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بعد موسم شاق بدأ في 23 سبتمبر الماضي، ويسدل الستار عليه مساء اليوم.

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وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري الممتاز ، وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا