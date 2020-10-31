شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكرم طاهر طاهر بشارة القيادة أمام بيراميدز قبل الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون شارة قيادة فريقه فى مواجهة بيراميدز، التى جمعتهما اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2 / 2، وجاء ارتداء شارة قيادة ذئاب الجبل كنوع من تكريم اللاعب فى أخر مباراة له مع الفريق قبل الانتقال لصفوف الاهلى رسميًا.

كما تلقى طاهر تحية الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، خلال استبداله فى نهاية مواجهة بيراميدز، وحرص افراد الجهاز الفنى على توديع اللاعب.