شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن مواجهة الأهلى وطلائع الجيش قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 406 يوماً على بدايته في الحادي والعشرين من سبتمبر 2019 يُسدل الستار مساء اليوم السبت على مباريات الموسم رقم 61 للدوري ففي الساعة الثامنة وبصافرة الحكم الدولي أمين عمر يشهد ملعب السلام اللقاء الختامي للجولة والموسم بين طلائع الجيش والأهلي الذي يتوج عقب اللقاء باللقب الخامس على التوالي والـ 42 في تاريخه.



ونستعرض موقف طرفي هذا اللقاء وارقام المواجهات المباشرة بينهما في المسابقة على النحو التالي:



1- طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة من 33 مباراة فاز في 9 وتعادل في 14 وخسر 10 مرات وسجل 32 هدفاً وعليه 34.



2- الأهلي في المركز الأول برصيد 86 نقطة من 33 مباراة أيضاً تفوق في 27 منها وتعادل في 5 وخسر مرة واحدة وسجل 71 هدفاً وعليه 8 فقط.



3- تفوق طلائع الجيش على نادي مصر (1 – 0) في الجولة قبل الأخيرة وسجل البديل أحمد سمير الهدف في الوقت بدل الضائع.



4- اكتفى الأهلي بالتعادل مع بيراميدز (0 – 0) في الجولة 33 بعد أن لعب منقوصاً من لاعب الوسط عمرو السولية منذ الدقيقة 40 من عمر اللقاء.



5- سجل كريم طارق 7 أهداف تصدر بها هدافي طلائع الجيش بفارق هدف عن ناصر منسي.



6- يتصدر وليد سليمان قائمة هدافي الأهلي برصيد 8 أهداف يليه بفارق هدف عن الثلاثي جونيور أجايي ومروان محسن وعمرو السولية.

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7- 26 مباراة جمعت طلائع الجيش والأهلي منذ صعود الأول للدوري الممتاز موسم 2004 – 2005.



8- حقق الأهلي 21 فوزاً وسجل 56 هدفا في شباك الطلائع الذي اكتفى بـ 5 تعادلات وسجل 8 أهداف ولم يحقق أي فوز.



9- تفوق الأهلي بهدف محمد بركات في أول مواجهة مع الطلائع في الدوري بالجولة العاشرة موسم 2004 – 2005.



10- فاز الأهلي أيضاً (3 – 0) في ختام الدور الأول هذا الموسم بتوقيع جونيور اجايي وعمرو السولية ومحمد مجدي "افشه" واقيم اللقاء العاشر من فبراير الماضي.



11- تولى عبد الحميد بسيوني مهمة قيادة طلائع الجيش في 21 يناير الماضي خلفاً لطارق يحيى وخاض معه الفريق 20 مباراة جمع خلالها 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات وثلاثة خسائر.



12- هذا اللقاء سيكون الرابع للأهلي في الدوري تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تولى المهمة عقب رحيل السويسري رينيه فايلر وحقق انتصارين على المقاولون بهدف وانبي بثلاثية ثم تعادل مع بيراميدز سلبياً.