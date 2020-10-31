شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع صافرة الحكم أمين عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى في الثامنة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش في ختام الجولة الرابعة الثلاثون و الأخيرة من بطولة الدورى ، باللقاء الذى يقام بإستاد الاهلى و السلام ، والمقرر أن يتسلم خلاله الفريق الاحمر درع بطولة الدورى ، والتي توج بها الفريق بعد التربع على عرش البطولة ، و ترتيب الفريق بحصد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

ويتولى أمين عمر إدارة المباراة تحكيميا ، بعد ان أعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم المباراة ، ومن المقرر أن يعاونه كل من أسامة عبد اللطيف "مساعد أول" وتامر سمير"مساعد ثان وعمرو عبد الفتاح"حكم رابع" وعمرو الشناوي"حكم فيديو" ومحمود ناجي"مساعد حكم فيديو".

وتٌعد مباراة اليوم هي الثالثة عشر التي يتولى أمين عمر إدارتها للاهلى، حيث سبق و ادار 12 لقاء للاحمر ، أخرها امام المصرى البورسعيدى بالجولة الثالة و العشرون من البطولة المحلية ، و التي أقيمت أغسطس الماضى ، و انتهت بفوز الاهلى بثنائية نظيفة .

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وجاءت نتائج الأهلى مع صافرة امين عمر ، بتحقيق الفوز في 8 مباريات، وخسر مرتين وتعادل مثلها، و كانت أول مباراة مع صافرة أمين عمر للفريق الأحمر موسم 2013/2014

أشهر أمين عمر 16 بطاقة صفراء في وجه لاعبى الأهلى، من بينها كارت تحول الى طرد وكان من نصيب صالح جمعة.