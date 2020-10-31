شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز والمقاولون يقتسمان نقاط أخر مباراة فى الدورى بالتعادل الإيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهى فريقى بيراميدز والمقاولون العرب، الموسم الحالى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 2 / 2 افى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث دخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وشهد الشوط الأول تألق طاهر محمد طاهر الذى مثل خطورة على مرمى بيراميدز بتمريراته الساحرة التى ساهمت فى وصول زملائه للمرمى بكل سهولة ويسر، حيث صنع هدف التقدم الذى أحرزه محمود السيد فى الدقيقة 11، ثم صنع الهدف الثانى الذى سجله كريم مصطفى فى الدقيقة 25، بعدها أحرز محمد فتحى هدف تقليص الفارق لبيراميدز من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 40.

وفى الشوط الثانى، كثف بيراميدز الضغط على مرمى ذئاب الجبل وسط تراجع نسبى من الممقاولون والإكتفاء بالتأمين الدفاعى، وأدرك التعادل عمر العيونى فى الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 65 فى المركز الثالث بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل 54 هدفاً ودخل مرماه 33 هدفاً، فيما يصل المقاولون للنقطة 54 فى المركز الرابع بعد أن لعب 34 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 9 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 45 هدفاً واستقبلت شباكه 34 هدفاً.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - ولفريد كانون، خط الوسط: عمر العيوني - إسلام عيسى - - محمد فتحي - محمود حمادة - إبراهيم حسن، خط الهجوم: حسام غانم.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى.. أحمد العربي، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير ثابت، محمد السيد ، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، عبد العزيز موسى، سيف الدين الجزيري ، طاهر محمد طاهر.