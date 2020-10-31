شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود وسعد ونيدفيد في ملعب السلام للاحتفال مع الأهلي بدرع الدوري - صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد محمود وسعد سمير زكريم نيدفيد لاعبو الأهلي المصابون علي التواجد في ملعب السلام للاحتفال مع زملائهم بتسلم درع الدوري العام بعد انتهاء لقاء طلائع الجيش، والمقرر انطلاقه بعد قليل.

ويستعد ستاد الأهلي السلام لاحتفالية تسليم درع الدور رقم 42 اليوم، السبت، بتصميم جديد لواجهة الملعب احتفالا بيوم التتويج، وذلك عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التى ستقام في الثامنة مساء اليوم بالجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز.



محمد محمود وسعد سمير



مصابو الاهلي في استاد السلام

وستشهد مباراة اليوم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي من أرض الملعب عقب حسم المسابقة رسميًا منذ أكثر من شهر، عقب نهاية المباراة حيث سيرفع النادي الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه بجانب تسلم اللاعبين لميداليات المركز الأول.

واستعد ستاد الأهلي لتلك الاحتفالية بخطة طوارئ لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بعد موسم شاق بدأ في 23 سبتمبر الماضي، ويسدل الستار عليه مساء اليوم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري الممتاز ، وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا