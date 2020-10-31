شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يعلن رحيله عن الجونة بنهاية الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الاهلي المٌعار للجونة إنتهاء علاقته بنادي الجونة بنهاية الموسم الجاري حيث كتب المهاجم الشاب عبر صفخته على "فيس بوك" أن علاقته إنتهت بالنادي الساحلي ، وقال أحمد ريان :شكراً للكابتن خالد بشارة والكابتن نادر شوقي والكابتن حسام غالي والكابتن محمد الحصري والكابتن رضا شحاتة ومجلس إدارة النادي واللاعبين وكل الناس اللي إشتعلت معاهم على مدار الموسمين الماضيين في نادي الجونة وأتمني للنادي التوفيق في الفترة المقبلة..ومن المقرر أن يعود مهاجم الاهلي الشاب للقلعة الحمراء مرة أخرى للبت في مصيره.



احمد ياسر ريان

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وكان أحمد ياسر ريان قد تلقى عرضاً من نادى الإسماعيلى للانتقال لصفوفه فى الموسم المقبل على سبيل الإعارة، وعلم ”الخليج 365” أن مسئولاً فى إدارة الدراويش تحدث مع اللاعب خلال الأيام الماضية وعرض عليه ارتداء قميص الدراويش فى الموسم المقبل غير أن اللاعب لم يحسم موقفه، خاصة أن أمامه عروضا أخرى من خارج وداخل مصر، كما أنه ينتظر موقف الأهلى النهائى من العودة له أم لا.

وقدم أحمد ياسر ريان موسماً رائعاً مع الجونة وظهر بشكل جيد للغاية جعله أحد أبرز هدافى الدورى وجعل كثيرون يُطالبون إدارة الأهلى بإعادة اللاعب فى الموسم المقبل ومازال مسئولو القلعة الحمراء يتاحثون فى موقف أحمد ياسر بالتنسيق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى.