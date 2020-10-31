شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وجمعة وبادجي والشيخ أوراق الأهلي الرابحة أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش الليلة في الدوري مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق الذين لا يحظون بفرصة المشاركة أساسيًا خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات وتبدو حظوظ كل من أحمد الشيخ وصالح جمعة والسنغالي آليو بادجي ومحمود وحيد قوية في المشاركة أمام الطلائع الليلة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة من مساء اليوم، السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الطلائع، كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخرى.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري، فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما قرر المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات وعلى معلول ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاساسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.

Advertisements

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.