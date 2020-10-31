شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الطلائع أمام الأهلي فى ختام الدوري.. عمرو جمال يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم بإستاد الاهلي في السلام في ختام بطولة الدوري الممتاز ، ويضم تشكيل الطلائع كلاً من : محمد بسام ، خالد سطوحة ، أحمد سامي ، محمد ناصف ، أحمد زولا ، عمرو السيسي ، مهند لاشين، محمود أشرف "روقا" ، محمد شحاتة ،أحمد سمير وعمرو جمال.

فيما يضم ، تشكيل الأهلي ، كلاً من : علي لطفي -عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد - أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا ، محمود "كهربا" وأليو بادجي.

ويختتم الاهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم، السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري، فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

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أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.