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سليمان وكهربا وفخري في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الطلائع بختام الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري الممتاز ، وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

 

حراسة المرمى : علي لطفي

 

خط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد

 

خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا 

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خط الهجوم : كهربا - بادجى.

 

ويختتم الاهلي مشواره في الدوري الليلة حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف .

 

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن  أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

 

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من  الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.

 

 

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