شكرا لقرائتكم خبر عن 9 كروت صفراء فى جعبة نجوم الأهلى قبل مواجهة الطلائع.. كهربا الأكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق النادي الاهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم، السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري، فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة وفى جعبة لاعبيه 9 انذارات حيث حصل أيمن أشرف وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد فتحى وأحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة ومروان محسن على انذار وحيد باللقاءات السابقة فيما يملك كهربا انذارين قبل لقاء الليلة.

وبعد نجاح الأهلى فى الحسم المبكر لبطولة الدورى هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وإذا تمكن من تحقيق الفوز فى مباراة الليلة يحطم الرقم القياسى السابق المسجل باسمه فى موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة، ويملك المارد الأحمر فى جعبته حالياً 86 نقطة قبل مواجهة الطلائع.

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ورغم أن الأمر يبدو صعباً إلا أنه لا يزال مطروحاً حيث بات الأهلى فى حاجة لتسجيل أربعة أهداف فى لقاء طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسى لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى فى موسم 2017-2018،عندما نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك المنافسين فى 75 مناسبة، حيث سجل المارد الاحمر حتى الآن 71 هدفاً.

كما بات الأهلى فى حاجة للفوز الليلة لمعادلة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز فى موسم واحد، والمسجل باسم النادى الأهلى أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا فى موسم 2017-2018، لاسيما أنه حقق هذا الموسم 27 فوزاً و5 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع فى النسخة الجارية من بطولة الدورى، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدار 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلى الدفاعية بعدما نجح الفريق فى إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك فى موسم 2005-2006 الذى شهد استقبال شباك الأهلى ستة أهداف فقط.

فى حال خروج الأهلى بـ"كلين شيت" فى مواجهة طلائع الجيش، سيصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسى الذى يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلى موسم 1990/1991 (27 كلين شيت فى 35 مباراة).