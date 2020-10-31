الامارات | غوراديولا يحسم موقفه: مشواري مع برشلونة انتهى

شكرا لقرائتكم خبر عن غوراديولا يحسم موقفه: مشواري مع برشلونة انتهى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد الاسباني بيب غوراديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، تماماً إمكانية تدريب فريق برشلونة مرة ثانية في مسيرته، مؤكداً في الوقت نفسه "رغبته" في تحقيق النجاح في انجلترا.

ويُعٌد غوارديولا اكثر المدربين تتويجا في تاريخ الفريق الكاتالوني بعدما قاده إلى 14 لقبا في مختلف المسابقات عندما تولى الاشراف عليه من 2008 الى 2012.

وبدأ اسم غوردويلا يتردد في الايام الاخيرة لا سيما بعد استقالة رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو من منصبه وتصريح احد ابرز المرشحين لخلافته فيكتور فونت بأنه ينوي استعادة خدمات المدرب الكاتالوني في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال غوارديولا بعد فوز فريقه على شيفيلد يوناتيد في الدوري المحلي اليوم السبت "قلت مرات عدة، فترتي كمدرب لبرشلونة انتهت. أعتقد في الحياة، يجب أن تقوم بعمل ما في مكان ما لمرة واحدة فقط".

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وتابع "ثمة اشخاص رائعون يمكن ان يتولوا المهمة، على سبيل المثال هناك الأن رونالد كومان (مدرب برشلونة) الذي يعتبر مدربا ممتازا. لقد انتهى الأمر (بالنسبة الي)".

وكشف "بطبيعة الحال، سأعود لاستعادة مقعدي في الملعب ومتابعة احدى المباريات. انا سعيد جدا هنا (في مانشستر)، ولا زلت املك الرغبة للقيام بعمل جيد وهذا هو أهم شيء بالنسبة الي".

وأمل غوارديولا ان يتم انتخاب رئيس جديد جيد لبرشلونة بقوله "سيكون هناك انتخابات في برشلونة، آمل في اختيار مجلس ادارة جيد لابقاء برشلونة هذا النادي المدهش في اعلى المستويات".

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