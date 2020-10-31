شباب المريج يحصل على المركز الأول في دورة خماسي «القدم» لكبار السن .

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم منافسات الدورة الرياضيه في خماسى كرة القدم لأوائل الإدارات الفرعية لكبار السن فوق ٣٥ سنة على ملاعب مركز شباب كفر الجزار ببنها. وأسفرت نتائج المباريات عن فوز مركز شباب المريج ممثلاً لإدارة شباب شبين القناطر بالمركز الأول وفاز مركز شباب كفر الجزار ممثلاً لإدارة شباب بنها بالمركز الثانى . وتقام الدورة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية برعاية وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة وبحضور الكابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة بالمديرية. المريج يحصل على المركز الأول في دورة خماسي " القدم" المريج يحصل على المركز الأول في دورة خماسي " القدم" الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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