شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء البيضاوي نتيجة المسحة الطبية الثالثة والعشرين التي أجراها الفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك قبل 3 أيام من الموعد الذي حدده النادي المغربي للسفر إلى القاهرة لخوض لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.
وكتب الحساب الرسمي لنادي الرجاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد 19 التي خضعت له صباح اليوم، السبت، مكونات الفريق الأول.. وأظهرت النتائج تسجيل حالتي شفاء جديدتين في صفوف اللاعبين».
وكان نادي الزمالك قد نجح في تحقيق فوز مهم خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي، وحسم النادي الأهلي تأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، فيما ينتظر المتأهل من المباراة المرتقبة بين الزمالك والرجاء.
وحدد «كاف» 4 نوفمبر موعدًا لمباراة الإياب بين الزمالك والرجاء باستاد القاهرةء، فيما ستقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر بملعب برج العرب.
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