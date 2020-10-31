شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي أساسيًا في أول مشاركة مع اتحاد جدة خلال مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك المدافع الدولي أحمد حجازي، المنضم حديثًا إلى صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة قادمًا من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في التشكيل الأساسي للفريق، في أول ظهور رسمي بقميص العميد السعودي.
ويضم التشكيل الذي سيبدأ به الاتحاد لقاء الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان كلًا من مارسيلو جروهي وحمدان الشمراني وأحمد حجازي وزياد الصحفي وسعود عبدالحميد وكريم الأحمدي وبورنو هنركي وجاري رودريجيز وعبدالعزيز البيشي وفهد المولد ورومارينهو.
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