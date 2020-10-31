شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلي تقدم بطلب لتأجيل احتفالية التتويج بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا رسميًا من النادي الأهلي، يطلب فيه تأجيل احتفالية فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمقرر إقامتها مساء اليوم على هامش مباراة الأهلي مع طلائع الجيش على استاد الأهلي وي السلام، في ختام مباريات الدوري الممتاز الذي فاز المارد الأحمر بلقبه.

وطلب الأهلي في خطابه الموجه إلى اتحاد الكرة تأجيل الاحتفالية أو اقتصارها على قيام ممثلي اتحاد الكرة والنادي الأهلي بتسليم الدرع للفريق دون أي فقرات احتفالية أخرى، وذلك للحاجة للمزيد من التركيز والاستعداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبناء على ذلك الخطاب، بذل مسؤولو اتحاد الكرة مجهودات مضنية من أجل توفير مناخ من التركيز للنادي الأهلي ولاعبيه ومنع أي مظاهر احتفالية أو جماهيرية داخل الاستاد من أجل توفير المناخ المناسب بناءً على الخطاب الموجه من مجلس إدارة النادي في وقت سابق.

وطلب مسؤولو اتحاد الكرة من الجميع تحري الدقة في نقل المعلومات، قبل كيل الاتهامات بالباطل وفي ظل توجيه واضح لنشر خبر على غير الحقيقة من قبل المركز الإعلامي للأهلي، متهمًا أعضاء اللجنة الخماسية بتعمد إفساد احتفالية الدرع، رغم أن خطاب النادي الأحمر واضح تماما وقرار قصر الحضور يأتي تنفيذًا لرغبة الأهلي وخطابه المرسل للاتحاد.

وتساءل الاتحاد عن سر عدم التنسيق بين إدارة النادي والمركز الإعلامي رغم وجود خطاب بهذا الشأن.

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