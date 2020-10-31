شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة سيدات «اليد» بين الزمالك والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور فاكسًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة اليد، بتأجيل مباراة الفريق الأول للسيدات لكرة اليد أمام الأهلي، ضمن منافسات بطولة الجمهورية عمومي سيدات، إلى يوم الإثنين المقبل في تمام السادسة مساء بصالة النادي الأهلي.

وكان من المقرر إقامة المباراة اليوم في الرابعة مساء بصالة النادي الأهلي قبل أن يتم تأجيلها.

ويخوض فريق كرة اليد سيدات بقيادة قاسم إبراهيم تدريباته مساء اليوم بملعب النادي .