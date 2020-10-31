شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. الأبيض يستأنف الاستعداد لمواجهة بطل المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس، وعقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، جلسة مع اللاعبين، جاءت تحفيزية بشكل كبير استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الأربعاء المقبل فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا.

وحرص البرتغالى على توجية بعض الرسائل خلال الجلسه حيث طالبهم بضرورة الاستمرار فى العمل بقوة وبكل تركيز الفترة الحالية، وقال المدير الفنى للاعبين: "أنتم رجالا وعلى قدر المسئولية والجميع لديه الثقة فيكم لتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وتابع : "الحلم قريب وتحقيقه فى أيديكم، وعلينا أن نتكاتف جميعا كما هو معتاد دائما لتحقيق المطلوب"، وقام اللاعبون بالتأكيد للجهاز على تقديم افضل ما لديهم من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير".

وعقب الجلسة انطلقت التدريبات الجماعية للفريق، ويبدأ رباعى الزمالك محمود علاء وحازم امام ويوسف أوباما ومحمود الونش فى خوض برنامج تأهيل جديد بداية من يوم الأثنين المقبل، حيث سيعتمد برنامج التأهيل الجديد على تخفيض الحمل البدنى والجرعات التدريبية للرباعي.

Advertisements

ويؤدى الرباعى المصاب برنامج تأهيل مكثف تحت اشراف علاء شاكر اخصائى تأهيل المنتخب الوطنى السابق، بالتنسيق مع الجهازين الفنى والطبى للزمالك، ويخوض الرباعى تدريبات على فترتين يوميا، وسيتم تخفيض الحمل التدريبى بداية من الاثنين ليكون تدريب واحد فقط تمهيدا لمشاركة الرباعى فى المباراة بعد وجود تحسن كبير واستجابة طبية من اللاعبين.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقى بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم إمام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حال إقامتها فى موعدها الأحد المقبل.

فيما علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على مباراة فريقه أمام الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقين مساء الأربعاء المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "هو الرجاء عاوز إيه مش فاهم، الماتش اتأجل مرتين بسببك، والنهائى اتأجل بسببك، ودلوقتى بتضغط على الكاف علشان الحكم وتحط الحكم تحت ضغط.. طيب إيه رايك ننسحبلك وتصعد أنت".