تشكيل الأهلي أمام الطلائع.. كهربا اساسيا

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جدة - عمرو شويل استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيلة المارد الأحمر التي سيخوض بها مباراة طلائع الجيش في ختان مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي..
حراسة المرمى.. علي لطفي
خط الدفاع.. عربي بدر - احمد فتحي - ايمن اشرف - محمود وحيد
خط الوسط.. اليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - كهربا - جيرالدو
خط الهجوم.. اليو بادجي
واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلى قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
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