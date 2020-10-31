شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي أمام الطلائع.. كهربا اساسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيلة المارد الأحمر التي سيخوض بها مباراة طلائع الجيش في ختان مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى.. علي لطفي

خط الدفاع.. عربي بدر - احمد فتحي - ايمن اشرف - محمود وحيد

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خط الوسط.. اليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - كهربا - جيرالدو

خط الهجوم.. اليو بادجي

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلى قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها اليوم السبت، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجيرالدو ومحمد هاني وشادي رضوان ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.