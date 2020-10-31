شكرا لقرائتكم المقاولون ينهى الشوط الأول متقدما على بيراميدز بهدفين لهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية فى المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وشهد الشوط تألق طاهر محمد طاهر الذى مثل خطورة على مرمى بيراميدز بتمريراته الساحرة التى ساهمت فى وصول زملائه للمرمى بكل سهولة ويسر، حيث صنع هدف التقدم الذى أحرزه محمود السيد فى الدقيقة 11، ثم صنع الهدف الثانى الذى سجله كريم مصطفى فى الدقيقة 25، ثم أحرز محمد فتحى هدف تقليص الفارق لبيراميدز من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 40.

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكرى - محمد عطوة - ولفريد كانون، خط الوسط: عمر العيونى - إسلام عيسى - - محمد فتحى - محمود حمادة - إبراهيم حسن، خط الهجوم: حسام غانم.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى.. أحمد العربي، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير ثابت، محمد السيد، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، عبد العزيز موسى، سيف الدين الجزيرى، طاهر محمد طاهر

Advertisements

وحسم الأهلى بطولة الدورى لصالحه للمرة الخامسة على التوالى فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدورى تعادل سلبى مع الأهلى كان سبباً فى فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف ولكنه نجح فى حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الافريقية بعد 15 عاماً من الغياب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.