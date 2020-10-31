شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد الأهلي يتجمل لاحتفالية تسليم درع الدوري رقم 42.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد ستاد الأهلي السلام لاحتفالية تسليم درع الدور رقم 42 اليوم، السبت، بتصميم جديد لواجهة الملعب احتفالا بيوم التتويج، وذلك عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التى ستقام في الثامنة مساء اليوم بالجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز.

وستشهد مباراة اليوم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي من أرض الملعب عقب حسم المسابقة رسميًا منذ أكثر من شهر، عقب نهاية المباراة حيث سيرفع النادي الأهلي درع الدوري رقم 42 في تاريخه بجانب تسلم اللاعبين لميداليات المركز الأول.

Advertisements

واستعد ستاد الأهلي لتلك الاحتفالية بخطة طوارئ لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بعد موسم شاق بدأ في 23 سبتمبر الماضي، ويسدل الستار عليه مساء اليوم.