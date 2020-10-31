شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الحمل البدني لرباعى الزمالك استعدادا لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ رباعي الزمالك محمود علاء وحازم امام ويوسف أوباما ومحمود الونش في خوض برنامج تأهيل جديد بداية من يوم الأثنين المقبل، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الأربعاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيعتمد برنامج التأهيل الجديد علي تخفيض الحمل البدني والجرعات التدريبية للرباعي.

ويؤدي الرباعي المصاب برنامج تأهيل مكثف تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، بالتنسيق مع الجهازين الفني والطبي للزمالك، ويخوض الرباعي تدريبات علي فترتين يوميا ، وسيتم تخفيض الحمل التدريبي بداية من الاثنين ليكون تدريب واحد فقط تمهيدا لمشاركة الرباعي في المباراة بعد وجود تحسن كبير واستجابة طبية من اللاعبين.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليحمل أخبارا سعيدة للجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، بعدما تأكد لحاق الثلاثى يوسف أوباما ومحمود علاء وحازم إمام بالمباراة بعد موعدها الجديد، حيث كانت تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى فى المباراة فى حال إقامتها فى موعدها الأحد المقبل.

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فيما علق حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على مباراة فريقه أمام الرجاء المغربى، التى ستجمع الفريقين مساء الأربعاء المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكتب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "هو الرجاء عاوز إيه مش فاهم، الماتش اتأجل مرتين بسببك، والنهائى اتأجل بسببك، ودلوقتى بتضغط على الكاف علشان الحكم وتحط الحكم تحت ضغط.. طيب إيه رايك ننسحبلك وتصعد أنت".

وفاز الزمالك على النادى المغربى بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، في المباراة التى أقيمت باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.