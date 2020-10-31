شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على نادى مصر 2/0 فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق سموحة على نظيره نادى مصر بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم باستاد الإسكندرية فى الجولة الرابعة و الثلاثون والأخيرة من بطولة الدورى الممتاز، سجل هدفى سموحة حسام حسن وناصر ماهر فى الدقيقتين16 و47 ، وجاء الهدف الثانى من ركلة جزاء تم احتسابها ، بعد أن عرقل سعيد فتحى حارس مصر ، لحسام حسن لاعب سموحة ، ليتم احتساب الركلة ، ويسددها ناصر ماهر .

ورفع سموحة رصيده فى جدول ترتيب الدوري إلى النقطة 51 ، جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 18 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 57هدفًا.

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وخاض فريق سموحة ه المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان، رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح وأحمد جمال وسيد فريد وحمص حليمو وناصر ماهر وصلاح محسن وإسلام جمال وحسام حسن.

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى: سعيد فتحي، محمود شبانه، أحمد عبد الموجود، شريف أشرف، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف ،على جمال، محمد تريكه، كليف، رضا الويشي، ويليس الفيس.