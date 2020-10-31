شكرا لقرائتكم خبر عن كاف عن تأهل الأهلى للنهائى الأفريقى: 5 أهداف فى نصف نهائى بـ5 لاعبين مختلفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يشارك النادى الأهلى، احتفالاته بالفوز على الوداد المغربى والتأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث أشار عبر حسابه الرسمى على تويتر، إلى أن أهداف الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، أحرزها 5 لاعبين مختلفين، هم محمد مجدى أفشه، على معلول، مروان محسن، حسين الشحات وياسر إبراهيم.





وصعد الأهلى لنهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعتهما يوم 23 أكتوبر الماضى، بإستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاء صعود الأهلى للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالمغرب، بثنائية نظيفة، ليؤكد المارد الأحمر أحقيته فى الفوز فى لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد، واقترب الأهلى كثيراً من استعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف فى مباراتى الذهاب والعودة.





وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أخطر الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التي ستجمع الفريقان، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على إستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية يوم 27 من الشهر ذاته على إستاد برج العرب.