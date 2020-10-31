شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 4 أنواع لرياضة السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحمل رياضة السباحة العديد من الفوائد لجسم الإنسان، وأصبحت ذات شعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية خلال الفترة الأخيرة، لما لها من فوائد، لاسيما أن السباحة لها أنواع مختلفة وليست مجرد نوع واحد فى تلك الرياضة، وللسباحة 4 أنواع، هى سباحة الصدر، سباحة الظهر، سباحة الحرة، وسباحة الفراشة، ويختلف كل نوع عن الآخر من حيث طريقة اللعب.

سباحة الصدر ينزل السباح إلى داخل الماء، بحيث يلامس صدره المياه، وكتفاه يكونان على خط مستقيم واحد مع سطح الماء، ويظهر جزء من رأسه من فوق الماء، ويقوم بإخراج فمه بين الحين والآخر ليأخذ الأكسجين للتنفس.

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سباحة الظهر يبدأ بالسباحة على ظهره طوال فترة السباق، وسباقات السباحة على الظهر يكون لها مسافات فهى 100 متر و200 متر و50 مترا.

سباحة الفراشة يضرب السباح الماء من خلال استعمال ذراعيه إلى الأمام وأيضا فوق الماء، ومن ثم يبدأ بدفعهما إلى الخلف مع بعضهما، ويكرر الحركة بشكل مستمر ومتواصل، ولها مسافات خاصة وهى 100 متر و200 متر و50 مترا.

السباحة الحرة يتعين على السباح أن يبدأ السباحة فى أسلوب مختلف جدا عن باقى أساليب سباحة الصدر والظهر والفراشة.