شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقود هجوم المقاولون أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى، فيما ودع المقاولون العرب بطولة كأس مصر بعدما خسر من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من..

أحمد العربي، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سمير ثابت، محمد السيد ، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، عبد العزيز موسى، سيف الدين الجزيري ، طاهر محمد طاهر

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وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وشهد الظهور الأخير لبيراميدز بالدوري تعادل سلبى مع الاهلى كان سبباً في فقدان لقب الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد لصالح الزمالك فيما خسر ذئاب الجبل من انبى بهدفين مقابل هدف ولكنه نجح في حسم المركز الرابع لصالحه ليعود للمشاركة الافريقية بعد 15 عاماً من الغياب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلهم وسجل 52 هدفاً ودخل مرماه 31 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة حيث فاز المقاولون فى 15 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.