الامارات | السعودية تسجل 402 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 19 حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 402 إصابة جديدة بـ"كورونا" و 19 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 347282 حالة. و ذكرت وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد المتعافين الجدد بلغ 433 شخصا ليصل العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء إلى 333842 حالة فيما تم تسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5402 حالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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