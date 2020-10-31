الامارات | غوارديولا يرغب في تمديد عقده مع مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يرغب في تمديد عقده مع مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بيب غوارديولا، عن رغبته في تمديد عقده مع النادي الإنجليزي.



وقبل مباراة فريقه أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، قال غوارديولا (49 عاما): "أنا سعيد بشكل لا يمكن تصديقه هنا واتطلع إلى البقاء في مانشستر، واتمنى أن أكون قد أديت عملا جيدا في هذا الموسم حتى أبقى لفترة أطول".

يذكر أن غوارديولا، المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، تولى تدريب مانشتسر سيتي منذ 2016، وقد حصل مع النادي على بطولتين في الدوري وبطولة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لم يحصل معه على بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وكانت شائعات ترددت عن إمكانية عودة جوارديولا إلى ناديه السابق برشلونة بعد استقالة رئيسه جوسيب بارتميو.

ولم تمض الأمور بشكل جيد مع يونايتد في الدوري الإنجليزي حتى الآن، إذ أن الفريق لم يتمكن من الفوز سوى في مباراتين فقط من خمس مباريات خاضها في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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