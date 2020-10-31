شكرا لقرائتكم خبر عن «بنزيمة» يقود ريال مدريد لتحطيم هويسكا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي ريال مدريد فوزًا مقنعًا على ضيفه هويسكا برباعية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.
وجاء الهدف الأول للميرنجي عن طريق النجم البلجيكي إيدن هازارد من تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 40، فيما أضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، صنع «بنزيمة» نفسه الهدف الثالث لريال مدريد بتمريرة رائعة لزميله فيديريكو فالفيردي الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منقطة الجزاء في شباك الضيوف.
وفي الدقيقة 74، استغل دافيد فيرييرو عرضية من الجبهة اليسرى وضعها في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ليسجل الهدف الأول للضيوف ويقلص النتيجة.
وعاد «بنزيمة» لتسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 90، بعد عرضية رائعة من مارسيلو مهدها رودريجو برأسه للفرنسي، الذي وضعها برأسية كذلك في شباك الضيوف.
وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 16 متصدرًا جدول المسابقة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد هويسكا عند النقطة 5 محتلًا المركز الـ 18.
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