شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يكشف سبب رفضه ضم «كهربا» للأهلي في الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عامر، نجم النادى الأهلى السابق، عن سبب اعتراضه على انضمام محمود عبدالمنعم كهربا إلى القلعة الحمراء في وقت سابق.

وقال «عامر»، في تصريحات تليفزيونية: «اعترضت على انضمام كهربا للأهلى بسبب عصبيته لأنه ينزل الملعب ولديه رغبة في تقديم كل شىء ومع ذلك لا يستطيع هو لاعب جيد ولكن عصبيته تجعله يحصل على الكثير من الإنذارات».

وأضاف «عامر»: «موسيمانى أول مدرب أجنبى اهتم بقطاع الناشئين وصعد لاعبين، عندما كنت في المقاولون صعدت محمد صلاح والننى وزيكا وباسم على لحمايتهم من العروض الخارجية».