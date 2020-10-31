شكرا لقرائتكم سموحة يهزم نادي مصر بهدفين في ختام الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب فريق سموحة على نظيره نادى مصر بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم فى الجولة الرابعة و الثلاثون والأخيرة من بطولة الدورى الممتاز ، فى المباراة التى أقيمت باستاد الإسكندرية، وسجل هدفى سموحة حسام حسن فى الدقيقة 16 من احداث المباراة ، بينما تقدم وسجل الهدف الثانى ناصر ماهر، فى الدقيقة 47 ، من ركلة جزاء تم احتسابها ، بعد أن عرقل سعيد فتحى حارس مصر ، لحسام حسن لاعب سموحة ، ليتم احتساب الركلة ، ويسددها ناصر ماهر .

ورفع سموحة رصيده فى جدول ترتيب الدوري إلى النقطة 51 ، جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 18 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز في 3 وتعادل في 12 وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 57هدفًا.

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وخاض فريق سموحة ه المباراة بتشكيل مكون من الهانى سليمان، رجب نبيل، أحمد أبو الفتوح وأحمد جمال وسيد فريد وحمص حليمو وناصر ماهر وصلاح محسن وإسلام جمال وحسام حسن.

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى: سعيد فتحي، محمود شبانه، أحمد عبد الموجود، شريف أشرف، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف ،على جمال، محمد تريكه، كليف، رضا الويشي، ويليس الفيس.