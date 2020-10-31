شكرا لقرائتكم أحمد رفعت ينهى اتفاقه مع المصرى وينتظر موافقة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى، اتفاقه مع مسئولي المصرى البورسعيدى، حول انضمامه إلى صفوف الفريق البورسعيدى في الموسم الجديد، بعدما انتهت إعارته من النادى الأبيض إلى زعيم الثغر، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بقميص المصرى تحت القيادة الفنية لعلى ماهر الذى تألق تحت قيادته حينما تمت إعارته من الزمالك إلى إنبى في وقت سابق حينما كان على ماهر مديرا فنيا للفريق البترولى، لذا يرغب رفعت في العودة لخوض تجربة جديدة مع المصرى تحت قيادة مدربه السابق.

وينتظر أحمد رفعت، حصول إدارة المصرى على موافقة من الزمالك حول استعارته أو الحصول على خدماته بشكل نهائي وفقا لما ستسفر عنه المفاوضات بين الجانبين خاصة إنه أصبح لاعبا في الزمالك بعدما انتهت إعارته للاتحاد بشكل رسمي، حيث يرتبط اللاعب بعقد ممتد مع قلعة ميت عقبة لذا لن يتمكن من الانتقال إلى أي ناد إلا بعد الحصول على موافقة الزمالك.

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فيما يواصل الزمالك، استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة التي ستجمع الفريقان، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى مباراة الذهاب التي جمعت بينهما فى ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائي، حيث سيقام لقاء النهائي يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك، مصير رفعت بعد مناقشة كافة العروض التى ستقدم لها عقب تقديمه موسما جيدا مع الاتحاد السكندرى، ليلفت أنظار أندية الدورى الممتاز لضمه فى الموسم الجيد، وذلك بعد الاتفاق مع اللاعب حول وجهته المقبلة.